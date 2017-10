Unos 65 rebeldes se rinden en el norte de Siria

Los radicales se entregaron en el puesto de control ubicado cerca de la localidad de Al Taiha.

"Aquí esperábamos a esta gente que a través de los mediadores dijeron que iban a entregarse (…) Los militares rusos nos ayudaron a mantener negociaciones", señaló a la prensa Amir Ahmadi, responsable gubernamental para el proceso de reconciliación en esta zona.

Los rebeldes aseguraron que trabajaban en la retaguardia y nunca tomaron parte en los combates, lo que debe ser verificado por las fuerzas de seguridad.

Los representantes del Centro ruso para la reconciliación escoltaron la caravana de vehículos con los rebeldes hasta la ciudad de Alepo.

En esta ciudad los 65 exrebeldes tramitarán su acogimiento a la amnistía decretada por el presidente Bashar Asad.

