Turquía, Irán e Irak, dispuestos a imponer nuevas sanciones contra Kurdistán

ANKARA (Sputnik) — El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, afirmó que Ankara, Bagdad y Teherán están dispuestos a imponer nuevas sanciones contra el Kurdistán iraquí si las autoridades de la autonomía no suspenden los resultados del referéndum de independencia.

"Nosotros suspendimos la comunicación aérea con ellos y la transmisión de sus canales, no permitimos la entrada de su representante, pero eso no es todo, si las autoridades del Norte de Irak no recapacitan, sostendremos encuentros con representantes de Irak e Irán, tomaremos las decisiones correspondientes", dijo Yildirim.

© REUTERS/ Murad Sezer Erdogan amenaza con suspender el tránsito de petróleo del Kurdistán iraquí

El jefe del Gabinete turco subrayó que el referéndum que tuvo lugar en Kurdistán es ilegal, pero Ankara no está en contra del pueblo kurdo de Irak, sino en contra de "las acciones irresponsables de su Gobierno".

Unos 5,2 millones de electores fueron llamados a las urnas el 25 de septiembre para decir si desean que la Región del Kurdistán se separe de Irak para formar un Estado independiente.

La consulta popular se llevó a cabo tanto en la región autónoma como en las áreas disputadas por Irak, incluida la ciudad de Kirkuk.

Lea más: Todo lo que tienes que saber sobre el referéndum de independencia del Kurdistán iraquí

© Sputnik/ Dmitry Vinogradov Sanciones a Kurdistán perjudicarán el comercio entre Turquía e Irak, dice ministro turco

Según la comisión electoral del Kurdistán iraquí, un 93% de los votantes apoyaron la independencia de la región.

Las autoridades de Irak calificaron la consulta popular de ilegítima y subrayaron que no negociarán con el Gobierno autonómico kurdo ni reconocerán los resultados de la votación.

En particular, el 27 de septiembre Bagdad anunció que a partir del 29 de septiembre suspende los vuelos internacionales de los aeropuertos de las ciudades de Erbil y Solimania, ubicadas en la región autónoma de Kurdistán.

Más aquí: El Kurdistán iraquí pide diálogo directo con Bagdad por el tema de los aeropuertos

El referéndum también fue criticado a nivel internacional por EEUU, Irán, Turquía, la ONU y la Liga Árabe.