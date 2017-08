Experto: Rusia apoya en Libia no solo a Haftar

"En lo que se refiere a la postura de Rusia… Se habla de que Moscú apoya activamente a Haftar y muchos lo creen (…) pero nuestra tarea consiste precisamente en demostrar que no apoyamos solo a Haftar, sino que mantenemos el diálogo con todos los participantes clave del conflicto en Libia", dijo Dengov en declaraciones al diario Kommersant.

Recordó que el grupo ruso de contacto para la solución del conflicto libio fue creado por iniciativa del Ministerio de Exteriores de Rusia y de la Duma de Estado (Cámara baja del Parlamento ruso) y lo supervisan el vicecanciller Mijaíl Bogdánov y el diputado de la Duma Adam Delimjánov.

Según Dengov, la anulación del embargo de armas a Libia podrá plantearse en el Consejo de Seguridad de la ONU solo después de que en Trípoli sea elegido un Gobierno legítimo.

"Si las elecciones se celebran y por fin resultan elegidas unas autoridades legítimas (…), se podrá entonces plantear en el Consejo de Seguridad de la ONU la cuestión sobre levantamiento de embargo de armas", dijo.

Dengov precisó que "plantear esta pregunta ahora no tiene sentido y es peligroso, porque únicamente causará una escalada del conflicto".

Los oriundos de Rusia y de las repúblicas de la antigua Unión Soviética no combaten en las filas de los grupos radicales en Libia, declaró Dengov.

"Me reuní con un representante del Comité de Seguridad Nacional [libio] y me dijo que por ahora no hay ningún oriundo de Rusia y de otras repúblicas de la antigua Unión Soviética, informó que tiene unas 50.000 grabaciones de conversaciones entre combatientes de los grupos radicales islamistas [en Libia] donde no aparece el habla rusa en ningún momento", dijo Dengov en declaraciones al diario Kommersant.

Destacó que tampoco hay muchos libios entre los combatientes, "no más del 5%, los demás son foráneos".

Libia vive una profunda crisis desde 2011, año en que fue derrocado y asesinado su líder Muamar Gadafi, tras lo cual surgió una dualidad de poderes.

Actualmente en Trípoli funciona el Gobierno de Unidad Nacional, reconocido como legítimo por el Consejo de Seguridad de la ONU y presidido por Fayez Al Sarraj, pero este Ejecutivo, que funciona desde el 31 de marzo de 2016, no ha sido reconocido hasta la fecha por la Cámara de Representantes (Parlamento) con sede en Tobruk.

Las autoridades de la parte oriental del país actúan independientemente de Trípoli y cooperan con el Ejército Nacional de Libia al mando de Jalifa Haftar, que libra una larga guerra contra los islamistas.

A finales de julio Francia acogió una reunión entre Al Sarraj y Haftar organizada con la mediación del presidente francés, Emmanuel Macron, y el enviado especial de la ONU para Libia, Ghasán Salamé.

Las partes acordaron establecer el régimen de alto el fuego y convocar cuanto antes las elecciones presidenciales en Libia.