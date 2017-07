La supuesta 'huella iraní' en el suministro de armas a Yemen

Irán no tiene nada que ver con los supuestos suministros de armas a Yemen, declararon a Sputnik varios expertos del país persa.

Irán fue acusado en numerosas ocasiones de "'intervenir en los asuntos internos de otros países vecinos" y "patrocinar el terrorismo en la región". Más recientemente, a Teherán se le acusó de controlar y dirigir a los hutíes yemeníes, porque supuestamente considera a Yemen como su 'baluarte'.

Hasán Aminian, exembajador de Irán en Yemen y Arabia Saudí, desmintió las informaciones sobre posibles suministros de armas a Yemen y declaró que Teherán solo envía ayuda humanitaria por vía aérea al país. Según Aminian, Irán no persigue ningún objetivo político en Yemen y no lo considera ningún 'eje de resistencia'.

"Yemen posee las suficientes armas ligeras, compradas en el pasado, incluso a la URSS, por eso no tiene necesidad de recibir ningún armamento por parte de Irán", recalcó.

El politólogo iraní, Husein Royvaran, comparte la misma postura.

"Irán no mandó y no manda ningún armamento a Yemen. Las autoridades persas subrayaron en numerosas ocasiones que no van a intervenir en los asuntos de este país árabe", señaló.

El tercer entrevistado, Kamran Karami, también politólogo, indicó a su vez que incluso si Teherán estuviera interesado en suministrar armas a Yemen, esto sería difícil desde un punto de vista logístico: el camino a Yemen para Irán está cerrado, tanto por mar como por tierra.

"Las declaraciones de que Irán presta apoyo militar a Yemen a través de Omán carecen de fundamento. Las rutas a Yemen están cerradas para Irán. Basta con echar un vistazo a los mapas. Por un lado, los terroristas están activos, por otro —en el estrecho de Mandeb-, patrulla la Flota de Arabia Saudí y sus aliados. Así que los comentarios al respecto no se corresponden a la realidad", explicó.

Karami agregó que a través de esas acusaciones EEUU y Arabia Saudí quieren reducir el papel de Teherán en la región.

"Irán considera la crisis yemení como un conflicto regional. El plan iraní respecto a Yemen implica trabajar en cuatro ámbitos: acabar con los ataques, acordar el cese del fuego, apoyar la formación de un Gobierno nacional y enviar medicamentos a los yemeníes. Irán aspira a estabilizar Yemen y quiere que Arabia Saudí cese sus ataques, ya que generan tensión en Yemen y en toda la región", concluyó.

