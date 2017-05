De Mistura: proceso técnico sobre aspectos constitucionales de Siria está en marcha

"Los participantes no perdieron el tiempo y acordaron dos encuentros técnicos separados con expertos de mi propio equipo el 18 de mayo", dijo De Mistura al hablar por videoconferencia desde Ginebra con los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunido en Nueva York.

© REUTERS/ Stephanie Keith Oficina de De Mistura encabezará el nuevo mecanismo de discusión de Constitución siria

"Las reuniones fueron ejecutivas, constructivas e informativas; ahora podemos afirmar que el proceso está en marcha y avanzando y ha mostrado ya su verdadero potencial", añadió el enviado especial para Siria.

Otros dos encuentros de expertos en el marco del proceso consultivo se celebraron el día 19 en forma separada con las plataformas de Moscú y de El Cairo.

De Mistura subrayó que el proceso técnico no está concebido para reemplazar las negociaciones formales, y no "no disminuye de ningún modo el derecho del pueblo sirio a concebir y determinar su futuro constitucional".

© REUTERS/ Pierre Albouy Plataforma opositora siria de El Cairo apoyará propuesta sobre Constitución de De Mistura

Más aún, el enviado especial alentó de manera enérgica a los expertos a reunirse antes y después de las rondas de negociaciones sirias en Ginebra y observó que los expertos no tomarán ninguna decisión por sí mismos, sino que asesorarán a las partes durante la negociación.

La decisión de realizar consultas técnicas es uno de los resultados de la sexta ronda de conversaciones sobre Siria celebradas la semana pasada en Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, para poner fin a una guerra que lleva ya más de seis años.

