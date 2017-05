El Pentágono pone las condiciones para no atacar de nuevo a Siria

© REUTERS/ Mike Segar La ONU llama a no agravar los sufrimientos en Siria tras ataque de EEUU

"Me comprometo a que esto no volverá a pasar, si no aparece una amenaza para nuestras fuerzas", sostuvo

El 18 de mayo, la coalición antiterrorista encabezada por EEUU lanzó un ataque aéreo contra las fuerzas progubernamentales sirias cerca de la ciudad de Al Tanf, en el sur de Siria. El representante del Pentágono explicó que "el comandante en tierra consideró que estas fuerzas representarían una amenaza para la coalición".

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó el ataque como un acto "ilegítimo e ilegal, que infringe la soberanía de Siria".

En exclusiva: los detalles del ataque de la coalición de EEUU al convoy militar sirio

