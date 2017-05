Palestina, dispuesta a celebrar encuentro tripartito con Rusia e Israel

"Estamos dispuestos celebrar semejante reunión trilateral en cualquier lugar", dijo.

El diplomático recordó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó semejante reunión pero luego la rechazó.

"Parece que no está preparado para ella", dijo Al Maliki.

Responsabilizó a las autoridades de Israel por postergar la celebración del encuentro.

"Netanyahu dice que no vale Moscú, ni Washington. No quieren Washington, París está dispuesto. No quieren París, entonces Ciudad del Cabo", enfatizó.

Lea más: Abás: "Es imposible resolver el problema palestino sin Rusia"

Destacó que el líder palestino, Mahmud "Abás confirma que está listo para ir a cualquier parte del mundo".

Tras las negociaciones entre Abás y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, celebradas la víspera el líder palestino declaró que saluda la iniciativa de Putin de celebrar una reunión trilateral con Israel en Moscú.

