¿Guerra mediática contra...Israel?

© REUTERS/ Mussa Qawasma Hamás se dispone a aceptar las fronteras de 1967

Netanyahu afirmó que estos medios dieron "noticias falsas" respecto a la presentación de un nuevo texto político por parte de Hamás.

"¿Alguna vez os habéis preguntado que son las noticias falsas? La semana pasada, los titulares de la CNN, Al Jazeera y "The Guardian" decían que ahora Hamás acepta un Estado palestino en las fronteras de 1967. Un titular de "The New York Times" calificó esto de "moderación", señaló Netanyahu en un vídeo que colgó en las redes sociales.

"La sugerencia es que Hamás ahora acepta el Estado de Israel", dijo el primer ministro israelí. "¿Grandes noticias, eh? Con excepción de un pequeño detalle: esto es una completa distorsión de la verdad", subrayó.

© REUTERS/ Ammar Awad Hamás acepta creación de Estado palestino en las fronteras de 1967 sin reconocer a Israel

Netanyahu argumentó que el nuevo documento de Hamás señala que Israel no tiene derecho a existir. "¿Por qué Hamás dice que hay consenso para un Estado palestino más pequeño ahora?", preguntó.

"Ya es bastante malo que Hamás mienta al mundo, no tenemos que mentirnos a nosotros mismos", afirmó Netanyahu y concluyó: "Dónde tiene que ir este documento lleno de odio?" antes de tirar una copia de la carta de Hamás a la papelera.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.