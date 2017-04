Asad: autogobierno de regiones sirias se decidirá en el marco de la Constitución

"Si se trata del autogobierno o confederación, o algo por el estilo cuando no hay guerra, cuando es una situación normal, el asunto estará relacionado con la Constitución", dijo.

Siria, indicó, es un conjunto de "diversas culturas, grupos étnicos, religiones y sectas", y por ello resulta difícil definir el futuro del país sin lograr un consenso para todos.

El presidente sirio apuntó que lo mejor será esperar hasta que todas las partes "de la gama" de Siria acuerden una nueva Constitución.

"Entonces podremos decir cómo se arreglará todo esto", dijo.

Asad señaló que de momento varias regiones justifican su derecho al autogobierno por "la ausencia de autoridades" en esas zonas.

"Actualmente sirve como justificación, pero cuando hay estabilidad y el Gobierno tiene control sobre el país, no hay razones para tolerar tal situación, excepto si la Constitución permite autogobierno a cierta región en el marco de una confederación o federación u otro tipo de gobierno", sostuvo.

El tema de la presencia de la palabra "árabe" en el nombre oficial de la República de Siria solo puede ser decidido en un referendo constitucional, pero su debate todavía es prematuro, aseveró Asad.

"No aseveraría que se trata de algo correcto o incorrecto mientras los propios sirios no se expresen al respecto en un referendo, solo después de ello se podrá afirmar que el presidente apoyó esta palabra o se opuso a ella, por el momento esto tiene poco sentido, es temprano para debatir el tema", explicó el mandatario.

Asad señaló que "como Gobierno no somos propietarios de la Constitución, que debe representar el consenso en Siria".

"¿Si los sirios no creen en las palabras 'estado árabe', qué sentido tiene usarlas? ¿Solo por que en ellas cree el Gobierno? No, debemos reflejar la opinión de la mayoría de los sirios que responden sí o no", reflexionó.

Según Asad "la mayoría de los sirios son partidarios de mantener estas palabras ya que su identidad, la de la mayoría de los sirios, es árabe, y ellos creen en su identidad".

El mandatario declaró que la mayoría de los grupos de la oposición siria que participan en las negociaciones de paz rechazan que Siria sea un Estado laico.

"La mayoría de las facciones que aparentemente se sumaron a las negociaciones de Astaná, y parte de las de Ginebra, no aceptan un Estado laico, quieren un Estado religioso, un Estado islamista", alertó.

Se trata del "mayor descuerdo" en relación con la nueva Constitución siria, subrayó.

A principios de marzo el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, durante la cuarta ronda de las negociaciones sirias en Ginebra, entregó a las delegaciones un documento que abarca el futuro de Siria.

El texto entre otros puntos señala que la futura Siria debe ser un Estado laico, pluralista e inclusivo.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y organizaciones terroristas.

Según los datos de altos cargos de la ONU, entre 300.000 y 400.000 personas perdieron la vida en el conflicto.

