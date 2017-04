Presidente de Siria desmiente arresto del cabecilla de Daesh

Anteriormente varios medios publicaron la información de que el jefe terrorista fue detenido cerca de la frontera con Irak.

"No, no es verdad, en todo caso la frontera en ese lugar se encuentra bajo el control de Daesh, no es ni siria, ni rusa, ni occidental, ni estadounidense, no es de nadie", dijo Asad.

© REUTERS/ Youssef Boudlal Un cabecilla de Daesh de supuesto origen ruso fue abatido en Mosul

El líder sirio destacó que Al Bagdadi puede permanecer en ese territorio, pues es Daesh es quien "controla esa frontera".

La cabeza del líder de Daesh en Siria fue valorada por EEUU en 10 millones de dólares.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado que ha causado entre 300.000 y 400.000 muertos, según datos de la ONU.

© AFP 2017/ Marwan Ibrahim "Ningún ejército está preparado para enfrentarse a las armas químicas de Daesh"

Las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas, entre ellas Daesh y el Frente al Nusra, también prohibido en Rusia y otros países.

El 30 de diciembre de 2016 entró en vigor en Siria el cese de las hostilidades en función del Acuerdo para la Solución Integral de la Crisis Siria.

El alto el fuego no se extiende a la lucha contra los grupos terroristas.

