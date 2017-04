Moscú denuncia intentos de tergiversar la situación en torno a incidente de Idlib

"Revelamos continuos intentos de varios países de tergiversar premeditadamente la situación en torno al incidente en Jan Sheijun y de imponer sus conclusiones precipitadas a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)", dijo el vicecanciller.

Según recaló el diplomático ruso, esos intentos suelen hacerse "de una forma desenfrenada y provocativa".

Asimismo, el político afirmó que Moscú se opone a los intentos constantes de politizar las conclusiones de la OPAQ sobre Siria.

"Rusia no está de acuerdo con el algoritmo de una misión encargada de investigar los hechos en Siria, cuando las pruebas y los testimonios no se recogen (…) y las conclusiones se amoldan a unos objetivos políticos predeterminados que no compartimos", dijo Riabkov.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.