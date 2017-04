La influencia de Rusia en Oriente Próximo "molesta" a Occidente

© Sputnik/ Alexei Nikolskiy Cómo Rusia ha vuelto a ganarle la partida a Estados Unidos en Oriente Próximo

El político ha destacado en una entrevista con Sputnik que Rusia ha aumentado últimamente su influencia en la región, en especial durante la crisis siria.

"No voy a ocultar que este hecho les molesta a los políticos de países excolonizadores (…), que ya cedieron una parte de su influencia a los grupos extremistas en auge. No importa si lo quieren o no, pero Rusia está desempeñando el papel clave en la lucha contra el terrorismo (…) Y consideramos que no colaborar con Rusia equivaldría a colaborar de manera directa o indirecta con los terroristas", afirmó.

Erslan también ha apuntado que, tras el ataque de EEUU contra el aeródromo de Shairat, la situación en Siria se ha tornado aún más peligrosa. El ministro considera que las consecuencias de esta agresión afectarán no solo a la región de Oriente Próximo, sino al mundo entero.

Según el político libanés, Rusia tiene que participar en la vida de la región a distintos niveles, dado que solo de este modo será posible restablecer la estabilidad y el equilibrio que han faltado en Oriente Próximo durante muchos años.

Además, Erslan ha expresado su respeto al mandatario ruso y ha opinado que, con la "política sabia" de Vladímir Putin, puede estabilizarse finalmente la situación en la región.

"Tratamos con mucho respeto a Putin (…) Su enfoque sobre la región coincide con el nuestro. [El presidente ruso] está buscando restablecer el equilibrio internacional para proteger los intereses nacionales y los derechos de los pueblos oprimidos", concluyó.

