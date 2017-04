Referéndum en Turquía: "Hay dos campos irreconciliables"

"La sociedad está profundamente dividida, hay dos campos irreconciliables: los partidarios y los detractores de un sistema presidencial, en ambos campos hay personas dispuestas a salir a la calle en caso de derrota, con lo cual cualquier resultado es una amenaza potencial de desorden que puede convertirse en graves problemas para todo el país", dijo a los periodistas.

Según Aksunger, las encuestas apuntan a la probabilidad de que los votos del referéndum empaten entre 1 o 2%, por los cuales podría librarse una lucha feroz por ambos lados, lo que agravaría aún más la situación en el país.

Además, prosiguió, si el pueblo turco aprueba los cambios constitucionales ya los frágiles lazos entre Turquía y la UE estarán completamente rotos.

"Los cambios constitucionales no tienen nada que ver con las normas y reglamentos europeos, no habrá democracia, será un Estado con una economía cerrada y un sultán que dirá 'lo confisco' y lo hará; al país donde no hay democracia no vendrán inversores", opinó.

Amenazas del sistema presidencial

Según Aksunger, el tipo de sistema presidencial que proponen introducir en Turquía no tiene análogos en ningún país.

"Es muy peligroso cambiar del sistema sin tener experiencia relevante, estos experimentos pueden culminar en resultados deplorables, pero incluso si tal sistema funcionara sin problemas en otros países, no significaría que fuese apropiado para nuestras condiciones, de hecho, Turquía tiene sus propias características, su propia mentalidad, y no se puede arrojarla en una realidad ajena", resaltó.

A la vez dijo que "un cálculo puramente matemático" sugiere que deberían ganar los oponentes de los cambios constitucionales.

"A favor de los cambios votarán el partido gobernante y sus seguidores, en contra votará nuestro partido, todos los kurdos, una parte del partido nacionalista e incluso un cierto porcentaje de los miembros del partido gobernante", dijo.

El 'no' dirá un 53% de los votantes y lo peor, subrayó, sería si la gente que ve negativas los cambios a la Carta Magna simplemente no viene a referéndum.

Los votantes kurdos

Aksunger observó que el referendo lo presenciará poco número de observadores internacionales, mientras casi 8.000 colegios electorales se encuentran en una zona de riesgo en el este y el sureste del país, donde opera proscrito en Turquía el Partido de los Trabajadores del Kurdistán.

"Allí se realizaron operaciones militares, muchas personas abandonaron sus hogares y se trasladaron a sus parientes en otras provincias de Turquía, quién y cómo votará es una pregunta candente, los votantes locales son kurdos que votarán en contra de las enmiendas a la Constitución, y las autoridades no ven necesario preocuparse por este electorado y estar interesados en que ellos voten", expresó.

​Aksunger comentó también que su partido planea enviar observadores a estas regiones.

El próximo 16 de abril los turcos votarán sobre las enmiendas a la Constitución del país que en caso de ser aprobadas entrarán en vigor en 2019 y cambiarán la forma de gobierno de parlamentaria a presidencial.

De acuerdo con la reforma, el presidente de Turquía tendría amplios poderes ejecutivos, podría promulgar decretos y designar ministros, mientras el cargo de primer ministro sería suprimido.

A los cambios constitucionales se oponen dos partidos de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, centroizquierda) y el Partido Democrático de los Pueblos (HDP, prokurdo), que acusan al presidente actual, Recep Tayyip Erdogan, de aspiraciones autoritarias.

