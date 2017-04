Armas químicas ¿la última carta de los terroristas para derrocar a Asad?

Este jueves el Estado Mayor sirio informó que centenares de yihadistas y civiles murieron por un ataque de la coalición internacional que lidera EEUU contra un arsenal de armas químicas de Daesh (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia) en la provincia siria de Deir Ezzor.

"Aviones de la llamada coalición internacional atacaron un arsenal de Daesh donde se encontraba un gran número de mercenarios extranjeros", dice el comunicado, al que tuvo acceso Sputnik.

Según el parte, en el lugar del ataque apareció una nube blanca que luego se volvió amarilla, algo que prueba la presencia de una gran cantidad sustancias tóxicas.

El Estado Mayor sirio enfatizó que "lo ocurrido confirma que los terroristas de Daesh y del Frente al Nusra (otra organización proscrita en Rusia) disponen de armas químicas y tienen posibilidades de adquirirlas, transportarlas y emplearlas".

Sin embargo, el portavoz de la coalición, coronel John Dorrian, negó que sus aviones hubieran atacado un arsenal químico de Daesh.

"Desinformación intencionada… de nuevo", escribió Dorrian en su cuenta de Twitter.

. @OIRSpox has seen the reports from SANA alleging @CJTFOIR strikes near Deir Ezzor Weds--not true! Intentional misinformation…again!

​Rusia tampoco confirma el incidente con sustancias tóxicas que denunció el Estado Mayor sirio.

"El Ministerio no dispone de información sobre muertes o destrucciones tras el bombardeo de Deir Ezzor por los aviones de la coalición", dijo el portavoz de Defensa de Rusia, general mayor Ígor Konashénkov.

Konashénkov informó además que varios drones rusos se dirigen a Deir Ezzor para observar la situación.

La ONU, por su parte, informó que la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria está examinando las informaciones sobre un ataque de la coalición contra un arsenal químico de Daesh en Siria.

Segundo incidente en abril