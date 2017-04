Die Zeit: Trump quiere parecer un estadista serio

Según apunta el autor del artículo, hasta ahora no hay prueba de que el ataque químico contra el pueblo de Jan Sheijun fuese llevado a cabo por los militares sirios. Washington usó el pretexto de la supuesta responsabilidad de las tropas de Asad en este ataque para bombardear la base siria de Shairat.

Sommer subraya que no se puede creer en las palabras de la Casa Blanca ya que recuerdan el caso del 'incidente del golfo de Tonkín', una operación de falsa bandera orquestada por la inteligencia de EEUU para justificar la participación del país en la guerra de Vietnam.

El columnista indica que ahora una comisión especial de Naciones Unidas se encargará de la investigación de los recientes acontecimientos. De momento, cualquier acusación se basa solo en suposiciones, mientras que el ataque de EEUU debe ser considerado una violación del derecho internacional, escribe.

Según el autor, Trump no tuvo una estrategia especial: 70 días después del inicio de su presidencia no ha tenido mucho éxito en la política interna por lo que su índice de aprobación se desplomó.

Así se puede explicar por qué en estas condiciones el mandatario norteamericano decidió tomar acción en la escena internacional, agrega.

"Esto le permitió [a Trump] distraer la atención de sus errores en la política interna [de EEUU], refutar las insinuaciones de que él es una 'marioneta de Putin' así como crear la impresión de que se ha convertido de un político amateur en un estadista serio", destaca el periodista.

Trump envió una señal a Rusia, China y Corea del Norte de que lo peor está por venir si no hacen concesiones, dice la publicación de Die Zeit.

A juicio de Sommer, China por su parte no presionará demasiado sobre el líder norcoreano Kim Jong-un. El propio dirigente de Corea del Norte no renunciará a sus armas nucleares ya que entiende que la guerra en Siria no habría comenzado si Asad hubiera contado con ellas.

