Lavrov: Rusia y Occidente deben investigar juntos ataque químico en Siria

"Tomando en cuenta la colosal resonancia, la extrema confrontación general alrededor de lo acontecido en Siria, propusimos complementar las estructuras (encargadas de llevar a cabo una investigación independiente especial sobre el ataque químico) con inspectores profesionales en esta esfera, invitados de los países de Occidente, de Rusia y los países de la región", señaló.

Lea también: Siria aboga por una investigación independiente del ataque químico de Idlib

Según Lavrov, el secretario de Estado de EEUU, Rex "Tillerson recibió esta idea de un modo bastante positivo".

"La situación en Siria fue un de los temas fundamentales (abordados durante el diálogo con Tillerson), nosotros, a mi entender, le expusimos de un modo bastante convincente nuestras razones a favor de organizar una investigación especial independiente en base a las estructuras creadas por la ONU y la OPAQ.

Lavrov calificó de "excusas" la negativa de los países occidentales de enviar expertos al lugar de los hechos.

"Cuando preguntamos a nuestros colegas estadounidenses, franceses, británicos por qué no centran su atención en que no solo es necesario visitar el aeródromo (de Siria atacado por misiles de EEUU) que según ellos sospechan fue el lugar desde el que se cargaron los aviones con los proyectiles químicos, sino también el lugar donde se llevó a cabo el ataque, nos respondieron que no sabían quién controla esa zona por lo que no es seguro enviar a los expertos, lo cual no son más que excusas", señaló.

​El canciller ruso aseveró que "todos saben perfectamente que la zona que atacó la aviación siria lleva más de seis años bajo control de Daesh (grupo terrorista autoproclamado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países), que en esa zona se producían armas químicas usadas tanto en Irak como en Siria".

"Nos preocupa mucho el deseo de nuestros socios occidentales en el Consejo de Seguridad de evitar por cualquier medio de emprender una investigación honesta de este suceso", comentó Lavrov.

© AFP 2017/ Omar haj kadour Trump llama "afrenta a la humanidad" el ataque químico en Jan Sheijun

El 4 de abril pasado se denunció un ataque químico en la ciudad de Jan Sheijun de la provincia siria de Idlib.

El Gobierno sirio negó toda implicación en el incidente que causó 84 muertos y 545 intoxicados, según la Organización Mundial de la Salud.

Según los datos del Ministerio de Defensa de Rusia, la tragedia se produjo tras el bombardeo de la aviación siria contra depósitos de municiones de yihadistas cerca de Jan Sheijun que contenían armas químicas que debían suministrarse a terroristas en Irak.

No obstante, Washington apoyó las acusaciones sin pruebas de la oposición siria contra Damasco y el 7 de abril bombardeó con 59 misiles de crucero Tomahawk la base aérea de Shairat, en la provincia siria de Homs.

Fotos: Las consecuencias del ataque de misiles de EEUU sobre la base aérea Shairat del Ejército sirio

© Flickr/ Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia Rusia veta proyecto de resolución sobre Siria en Consejo de Seguridad de la ONU

Este 12 de abril Rusia ejerció su derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear el proyecto de resolución sobre Siria, propuesto por EEUU, Francia y Reino Unido el martes, que condenaba el ataque químico contra la ciudad siria de Jan Sheijun del que Occidente acusa a Damasco, y exigía plena cooperación con la investigación internacional, al señalar que el documento daba por sentada la responsabilidad del Gobierno sirio en este incidente.

Antes de la votación, el representante de Moscú en la ONU, Vladímir Safronkov, anunció que el canciller ruso Serguéi Lavrov y el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, habían acordado pedirle al presidente de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), Ahmet Üzümcü, que visitara Jan Sheijun, así como a la base aérea de Shairat, bombardeada por EEUU la semana pasada, para investigar lo sucedido.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.