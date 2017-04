Cancilleres de Irán y Siria visitarán Moscú para discutir el reciente ataque de EEUU

"Sí, llegará", declaró la fuente, contestando si la visita de Zarif a Rusia se realizará el viernes, el 14 de abril.

Anteriormente el embajador de Siria en Rusia comunicó a Sputnik que el ministro de Exteriores sirio, Walid Muallem, visitará pronto Moscú para abordar el uso de armas químicas en la provincia de Idlib y el ataque de EEUU a la base aérea de Shairat

"Les puedo decir que muy pronto Muallem realizará una visita a Moscú en el contexto de los últimos acontecimientos", dijo.

Una fuente diplomática comunicó a su vez que el canciller probablemente llegará el próximo viernes.

​Teherán es un socio de Damasco que apoya el régimen del presidente sirio, Bashar Asad, y junto con Rusia y Turquía forma el grupo de países garantes de la tregua en Siria.

En la madrugada del 7 de abril, EEUU lanzó 59 misiles de crucero Tomahawk desde los buques de guerra emplazados en el Mediterráneo contra la base aérea de Shairat, en la provincia siria de Homs.

El ataque fue una represalia al uso de sustancias tóxicas en la ciudad de Jan Sheijun, provincia de Idlib, del que Washington culpa a Damasco.

El Gobierno de Siria niega toda implicación en el incidente que, según la Organización Mundial de la Salud causó 84 muertos y 545 intoxicados el 4 de abril.