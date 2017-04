"El ataque de EEUU contra Siria también afectó a Turquía"

Para Alper Tas, copresidente del Partido socialista de la Libertad y la Solidaridad de Turquía, el ataque de EEUU contra la base aérea de Shairat fue planificado de antemano. Con esto, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó destacar su papel activo en la región y conseguir el apoyo de Israel, Arabia Saudí y Turquía.

Lea más: Viceprimer ministro de Turquía ve positiva la información sobre ataque de EEUU a Siria

"Turquía tiene que renunciar a su política expansionista basada en las diferencias religiosas e intentar encontrar una solución pacífica al problema", indicó el experto, al tiempo que añadió que "el pueblo sirio debe decidir su destino por sí solo".

© Sputnik/ Sergei Guneyev Cancilleres ruso y turco examinan el ataque de EEUU contra base aérea siria

El ataque de Washington contra la base aérea de Shairat es "una especie de intento de contrarrestar la reputación que tiene el actual mandatario norteamericano, el cual, para la opinión pública, es un partidario de mejorar las relaciones con Rusia", apuntó Tas.

Además, agregó que es muy probable que Trump trate de "profundizar y desarrollar una línea imperialista agresiva en la política exterior", lo cual "echará más leña al fuego que ya arde en la región". No obstante, el experto expresó sus dudas acerca de nuevos ataques de EEUU en el territorio sirio.

Dogu Perincek, presidente del partido Vatan (Patria), destacó que el mandatario turco, Tayyip Recep Erdogan, y las autoridades del país "han picado al anzuelo de EEUU".

"El ataque —aunque estaba dirigido contra Siria— también afectó a Turquía. Los intentos de dividir a Siria o Irak implican automáticamente un intento de desmembrar a Turquía", profundizó.

© AP Photo/ Vadim Ghirda Erdogan aplaude el ataque de EEUU en Siria pero no lo considera suficiente

Asimismo, subrayó que la táctica de Trump consiste en "la creación de condiciones para socavar al Gobierno de Erdogan y aislarlo". Las relaciones de Ankara con Alemania, Irán y muchos otros países se han deteriorado significativamente. De esta manera, el líder turco "está cavando su propia fosa".

Según Perincek, la única manera que ayudará a Turquía a evitar la desintegración es "a través del establecimiento de una cooperación con Siria, Irak, Irán y Rusia".

Vea también: Turquía apoya la posible operación militar de EEUU en Siria

Hamide Yigit, publicista y autora de estudios científicos sobre la situación actual en Oriente Próximo, sostuvo que desde que EEUU empezó a cooperar con el Partido sirio de Unión Democrática y las Unidades de Protección Popular (YPG), Turquía ha mostrado un cambio sobre la crisis en Siria.

© REUTERS/ Omar Sanadiki Turquía urge a crear zonas de exclusión aérea en Siria tras ataque de EEUU

Así, en el marco de las negociaciones en Astaná, las autoridades turcas expresaron sus intenciones de alinearse con Rusia e Irán en el problema sirio. Sin embargo y al mismo tiempo, no dudaron apoyar a la idea de EEUU de crear una zona de seguridad en el país árabe.

"El proceso de negociaciones en Astaná era una necesidad para Turquía en sus relaciones con Rusia (…) Pero está claro que Turquía aprovechará cualquier señal por parte de EEUU sobre la puesta en práctica de una intervención militar en Siria", expresó Yigit.

De acuerdo con la opinión de la investigadora, es posible que Ankara "se atreva a repetir el conflicto con Moscú de tener la seguridad de que la OTAN y EEUU le proporcionarán su apoyo".

"No obstante, no creo que Ankara vaya más allá del uso de retórica agresiva. Turquía no es lo suficientemente fuerte como para permitirse el lujo de pelear con Rusia", concluyó.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.