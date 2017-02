Primer ministro turco iguala la crítica del sistema presidencial con el terrorismo

"¿Quién dice 'no' a estos cambios? El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (proscrito en Turquía) y FETO, que son terroristas, y claro que decimos 'sí' cuando dicen 'no'. ¿Quién más está por 'no'? El pro kurdo HDP y el CHP", dijo a los diputados del Partido de la Justicia y el Desarrollo del que es el presidente.

Añadió que "uno no podrá conquistar los corazones del pueblo al unirse con estos grupos".

© REUTERS/ Umit Bektas Proyecto de cambios a la Constitución de Turquía se introduce al Parlamento

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Turquía aprobó en enero las enmiendas constitucionales, que están a la espera de ser promulgadas por el presidente del país y deben decidirse definitivamente en un referéndum que está previsto para abril.

Según el proyecto aprobado por el Parlamento, el presidente de Turquía tendría amplios poderes ejecutivos, podría promulgar decretos y designar ministros, mientras el cargo de primer ministro sería suprimido.

Lea más: Erdogan prioriza la adopción de nueva Constitución

A diferencia de la Carta Magna en vigor, la versión enmendada no obliga al jefe del Estado a suspender su filiación política.

Las enmiendas una vez aprobadas en el referéndum entrarán en vigor en 2019.