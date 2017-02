Los afganos alzan la voz contra Trump, pero nadie los escucha

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump: ciudadanos de EEUU quieren seguridad en la frontera e investigar migrantes

El 60% de las 2561 personas encuestadas se opone al decreto firmado por el líder estadounidense para "Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a EEUU" (Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States, en inglés).

Según declaró a Sputnik Nabi Javid, uno de los autores del sondeo, la causa principal radica en la solidaridad de los afganos con la población de los otros países musulmanes incluidos en el decreto.

Al mismo tiempo, la mayoría de los afganos que viven en EEUU son refugiados o personas que crecieron en este país norteamericano.

"No obstante, las autoridades afganas no tienen la voluntad política de hacerlo, aunque las demandas del pueblo son legítimas", explicó a Sputnik el politólogo iraní Pir Mohammad Mollazehi, experto en asuntos de Afganistán, Pakistán y la India.

La razón es que este país de hecho depende de EEUU, ya que Washington tiene varias bases militares en territorio afgano, y las autoridades de Afganistán no son capaces ni de controlar los movimientos de los soldados estadounidenses. Además, sigue necesitando asistencia financiera por parte de Washington y de los países europeos.

El experto agregó que incluso el presupuesto del país y los salarios de los empleados públicos están mayormente patrocinados por EEUU. Una razón más es el Acuerdo de Seguridad entre Afganistán y EEUU que seguirá en vigor hasta 2025.

Sin embargo, varios expertos afganos opinan que la presencia de los estadounidenses en el país no contribuye al mantenimiento de la paz y estabilidad, pero es imposible dar una respuesta simétrica por parte de Kabul.