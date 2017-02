Israel destaca que el obstáculo para la paz no son las colonias, sino los palestinos

Hotovely respondió de forma contundente a la ligera crítica que la Casa Blanca expresó horas antes respecto a la ampliación de asentamientos judíos en territorio palestino ocupado.

La viceministra afirmó que esta expansión de los asentamientos "no es un obstáculo para la paz".

"El gobierno israelí fue elegido para actuar respecto al derecho del pueblo judío a construir en todas las partes de nuestra tierra y tenemos que respetar la voluntad del pueblo que nos eligió para esto", destacó Hotovely.

"La propia Casa Blanca mantiene que los asentamientos no son un obstáculo para la paz y nunca lo han sido. Se puede concluir, por lo tanto, que la expansión de la construcción no es un problema", subrayó la viceministra de Exteriores.

Israel aprueba la construcción de más de 3.000 viviendas en colonias en Cisjordania

Hotovely acusó a los palestinos de ser la causa del estancamiento del proceso de paz. "En los últimos 25 años, todos los caminos hacia cualquier tipo de solución han sido bloqueados por los palestinos", señaló.

Desde que Donald Trump fue investido presidente de EEUU, el pasado 20 de enero, Israel ha anunciado la construcción de una nueva colonia —la primera en 25 años—, de más de 6.000 viviendas en asentamientos judíos ya existentes en Cisjordania y Jerusalén este, territorios palestinos ocupados por Israel, según la ley internacional.

Los anuncios no provocaron rechazo de EEUU hasta hoy, cuando el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó: "De la misma manera que no creemos que la existencia de los asentamientos sea un impedimento para la paz, la construcción de nuevos asentamientos o la expansión de los ya existentes más allá de sus fronteras actuales puede no ser de ayuda".