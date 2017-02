Unos 15 policías heridos en enfrentamientos durante la evacuación de la colonia de Amona

© REUTERS/ Baz Ratner Las fuerzas de seguridad israelíes entran en la colonia de Amona

Sobre las 10 de la mañana de 1 de febrero empezó la acción policial para desalojar a las 40 familias de la colonia y a los centenares de personas —la mayoría colonos— que acudieron a Amona para mostrar su solidaridad con los que iban a ser evacuados.

Más de 3.000 agentes y policías de fronteras se desplegaron para llevar a cabo la evacuación, mientras el Ejército israelí se desplegó en la zona para controlar la seguridad.

Desde 31 de enero, decenas de personas estaban atrincheradas en Amona con la intención de resistir a la evacuación de forma "pacífica", según indicó a Sputnik, Tzvi Sukkot, colono del asentamiento de Yitzhar, al sur de la ciudad palestina de Nablus.

© REUTERS/ Ronen Zvulun Varios activistas se atrincheran en la colonia de Amona para impedir su próximo desalojo

Sukkot coordinó la llegada de casi 2.000 activistas, mayoritariamente colonos, a Amona para resistir contra la evacuación.

La resistencia mostrada durante la entrada de la policía no fue pacífica, como prometía Sukkot.

Varios jóvenes lanzaron piedras, pintura y diversas sustancias tóxicas contra algunos policías.

Al menos 15 agentes resultaron levemente heridos, según confirmó el portavoz de la policía israelí, Micky Rosenfeld.

Lea más: Colonos israelíes de Amona esperan que una ley los salve de la evacuación

Hasta el momento, cuatro activistas han sido arrestados y decenas de ellos expulsados del área de Amona, donde centenares de jóvenes estaban atrincherados en las casas de la colonia, algunos encadenados a ellas.

En una de ellas, unas 50 personas permanecían sentadas en el suelo a la espera de que la policía los viniera a buscar y se los llevara uno por uno.

Bajo gritos de "no, no, no nos moveremos", diversos jóvenes proferían gritos contra las fuerzas de seguridad, a las que increpaban con frases como: "Somos todos judíos, ¿no te da vergüenza expulsar a los tuyos de sus casas?".

© REUTERS/ Ronen Zvulun Israel aprueba la construcción de más de 3.000 viviendas en colonias en Cisjordania

Otros jóvenes rezaban con cánticos religiosos.

La previsión de la policía era que la evacuación de Amona, de donde al menos nueve familias se fueron voluntariamente, se alargue hasta bien entrada la noche.

El Tribunal Supremo de Justicia de Israel estableció el 8 de febrero como fecha límite para evacuar y demoler Amona, un asentamiento considerado ilegal por las autoridades israelíes y construido en tierra palestina privada.