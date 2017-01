Lavrov: los "caprichos" del ACN impiden resolver la crisis siria

"Si se toma siempre en consideración la postura caprichosa del llamado grupo de Riad, igual podemos renunciar a la búsqueda de una solución para Siria", dijo Lavrov al encontrarse el 28 de enero en Moscú con representantes de la oposición siria.

Destacó que representantes del ACN fueron invitados a esta reunión y tenían previsto acudir, pero luego pusieron condiciones.

"La resolución 2254 (del Consejo de Seguridad de la ONU) no implica ninguna condición; (los opositores) dijeron que no se puede negociar hasta que cesen los combates; pues ya han cesado, se mantiene el armisticio, y no deberían tener más excusas", dijo Lavrov.

Confió a la vez en que la ONU no retrase más la próxima ronda de negociaciones sirias.

Previamente el canciller ruso confirmó que las consultas sirias en Ginebra, previstas inicialmente para el 8 de febrero, se posponen para finales del mes próximo.