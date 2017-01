Netanyahu afirma que el mayor odio al pueblo judío procede de Irán

Netanyahu habló la víspera del Día Internacional de Recuerdo del Holocausto, aunque en Israel se conmemora otro día, según el calendario judío.

Aseguró que el antisemitismo aumenta en Europa, pero que el mayor odio al pueblo judío y al Estado judío proviene de Oriente Medio.

"Procede de Irán (…), del régimen de los ayatolás que aviva estas llamas (del antisemitismo) y llama directamente a la destrucción del Estado judío", señaló.

Esta es la segunda vez en una semana que Netanyahu hace comentarios públicos con respecto a lo que él considera la amenaza iraní, tras un tiempo en que no se había referido a esta cuestión.

"Quiero que piensen en un régimen que declaró abiertamente su intención de eliminar a los negros, los gays, los europeos, creo que todo el mundo estaría indignado, y con razón ", recalcó Netanyahu en su discurso.

Denunció que "cuando un régimen (de Irán) simplemente llama a exterminar a todos los israelíes –que es lo que dicen día tras día sus líderes más prominentes–, ¿qué nos encontramos? Un silencio ensordecedor", denunció.

El jefe del Gobierno israelí expresó su convicción de que esto "cambie".

"Creo que va a cambiar porque hablé hace unos días con el presidente Trump y se refirió a la agresión iraní, habló sobre el compromiso de Irán de destruir a Israel (…), sobre la naturaleza del acuerdo nuclear y el peligro que representa", subrayó Netanyahu.

El primer ministro israelí indicó que "no he permanecido en silencio y no pretendemos estar inactivos".

"No tenemos intención de limitarnos a hablar, sino que tomaremos todas las medidas necesarias para defendernos y tomaremos las medidas necesarias para impedir que Irán obtenga los medios para asesinar en masa y llevar a cabo sus horribles planes", señaló.

Netanyahu apuntó que "el régimen que generó el Holocausto terminó en el cubo de basura de la historia" y consideró esto como "una lección para Irán y todos los enemigos del pueblo judío y el Estado judío".