Compromiso mundial con la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí

Ayrault afirmó que la resolución que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 23 de diciembre en la que se condena la construcción de asentamientos judíos en territorio palestino ocupado "representaron la voz del mundo".

"Hay unidad en la comunidad internacional por lo que respecta a una solución de dos Estados", dijo Ayrault. "Estamos a favor de que haya negociaciones directas entre las partes, pero queremos ver cómo los podemos ayudar a ayudarse", recalcó el ministro francés.

"Sabemos que los incentivos no harán que las partes vuelvan a la mesa mañana por la mañana, pero pueden ayudar", subrayó Ayrault.

"Esperamos que esta conferencia convenza a la nueva administración de EEUU de que el mundo entero quiere paz entre Israel y los palestinos", añadió el jefe de la diplomacia francesa en un mensaje al presidente electo de EEUU, Donald Trump.

© AFP 2016/ Ahmad Gharabli Moscú se esforzará por impulsar diálogo directo entre Israel y Palestina

Ayrault también destacó la unanimidad de los más de 70 países reunidos hoy en la conferencia de París, sin representación de los líderes israelíes y palestinos, en la condena del ataque que un palestino cometió en Jerusalén el domingo pasado y que mató a cuatro militares israelíes.

El presidente francés, François Hollande, había indicado horas antes durante la conferencia que el mundo no puede imponer una solución al conflicto entre israelíes y palestinos y que un acuerdo de paz duradero solo puede alcanzarse a través de negociaciones directas entre las dos partes.

Hollande advirtió a la comunidad internacional de que no se olvide del "conflicto más antiguo en Oriente Medio" mientras lucha contra el grupo yihadista Daesh (Estado Islámico, proscrito en numerosos países, entre ellos Rusia). Según Hollande, la región no podrá estabilizarse si no se soluciona el conflicto israelo-palestino.

"El mundo no debe resignarse al statu quo" en Israel y Palestina, insistió Hollande, y alertó de que la solución de dos Estados está en peligro por culpa de los asentamientos que Israel ha construido y sigue ampliando en los territorios palestinos.

© Foto: Rumbo a Gaza "La resolución de la ONU contra Israel trae un poco de justicia al pueblo palestino"

El presidente francés insistió en que la conferencia no pretendía "imponer ninguna solución, como algunos argumentaron para desacreditar nuestros esfuerzos".

El mensaje estaba claramente dirigido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que desde el primer momento en que Francia anunció la idea de convocar una conferencia de paz, la desestimó.

Las autoridades palestinas, en cambio, apoyaron la iniciativa desde que empezó a gestarse.