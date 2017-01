¿Tiene EEUU una alternativa a la base aérea turca de Incirlik?

Todavía no se sabe si Washington será capaz de encontrar una buena alternativa a esta base, según comentó a Sputnik Alí Er, general retirado de las Fuerzas Armadas de Turquía.

Según el militar, "será difícil hacerlo por la presencia de armas nucleares [en la base]". Además, la creación de una nueva instalación para acoger las armas nucleares de EEUU en Turquía incrementaría las tensiones existentes entre Ankara y Moscú.

De acuerdo con el experto, EEUU puede utilizar otras bases situadas en Oriente Próximo, pero hay que destacar que Incirlik está ubicada en territorio de un país miembro de la OTAN.

"No me parecería lógico que EEUU creara una instalación o base alternativa a la de Incirlik en el territorio del Kurdistán iraquí, Qatar, Arabia Saudí o Jordania", subrayó Er.

El experto explicó que la única alternativa para Washington es crear una base situada en el territorio de otro país miembro de la Alianza, no obstante, "los estadounidenses no se atreverían a llevar a cabo operaciones militares en Grecia para no provocar un nuevo ciclo de tensiones entre Ankara y Atenas".

© AP Photo/ Turquía condiciona el acceso de Alemania a la base de Incirlik

Agregó que Rumanía podría ser también otro de los 'candidatos' para acoger las armas nucleares de EEUU, pero lo consideró imposible, ya que provocaría una dura reacción por parte de Rusia.

"Como es sabido, la presencia de EEUU en Rumanía sigue cobrando fuerza gracias a la proximidad del país a Rusia y su acceso directo al mar Negro", señaló.

El futuro de la base, según Er, también depende de los resultados de las negociaciones sobre la posible reunificación de Chipre. De acuerdo con el militar turco, EEUU se trasladará a otra base aérea en caso de que Turquía pierda sus derechos sobre la parte norte de la isla mediterránea.