Medios: EEUU reporta "acercamientos peligrosos" con aviones rusos en Siria

© AFP 2016/ Delil Souleiman Rusia recuerda que "tarde o temprano" EEUU tendrá que responder por su papel en Siria

A pesar del memorando para la seguridad de los vuelos sobre Siria, firmado en otoño de 2015, se producen algunos incidentes peligrosos. Los pilotos estadounidenses acusan a los rusos de "ignorar" los reglamentos de maniobra segura, o bien de no ser capaces o tener falta de voluntad a la hora de cumplirlos, señala el artículo.

"Rara vez dan una respuesta verbal. Rara vez se apartan. Les dejamos pasar. No sabemos qué es lo que ven y lo que no, y no queremos que choquen con alguno de nosotros", declara al medio el general mayor Charles Corcoran.

El comando de la Fuerza Aérea de EEUU teme que estos incidentes puedan desencadenar un nuevo episodio de tensiones entre Moscú y Washington, enfatizan los autores.

"Cuando se estrella un avión, según las estadísticas, lo más común es que eso pase por algún problema mecánico, y no porque alguien lo haya derribado. Pero cuando se produce [la caída] en una situación poco clara y cuando hay falta de coordinación durante la guerra, la gente tiende a pensar que el avión se estrelló debido a una acción enemiga", explica el coronel de la Fuerza Aérea de EEUU, Daniel Manning.

© AP Photo/ Vadim Ghirda Aviones ruso y estadounidense se acercaron a una distancia peligrosa en el cielo sirio

En octubre del año pasado, el Pentágono informó de que se había producido un acercamiento peligroso entre un avión ruso y uno estadounidense en los cielos de Siria. Sin embargo, el organismo reconoció entonces que el episodio no fue mal intencionado.

En respuesta, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que fue la aeronave radar E-3AWACS estadounidense la que violó las normas y se acercó a una distancia de menos de 500 metros del caza ruso Su-35. En aquella ocasión, el comando de la Fuerza Aérea de EEUU se disculpó por el incidente.