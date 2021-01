Irán reducirá contactos con el OIEA hasta el nivel de cuestiones de no proliferación

TEHERÁN (Sputnik) — Irán reducirá la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) hasta el nivel de cuestiones de no proliferación de armas nucleares pero no expulsará a los inspectores, comunicó Mojtaba Zonnuri, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní.

Dijo que si los países europeos no solucionan para el 21 de febrero el problema de las sanciones contra el sector financiero ni contribuyen a normalizar las exportaciones del petróleo iraní, Teherán limitará el acceso de los inspectores del OIEA a las instalaciones nucleares de Irán.

"El cumplimento del Protocolo Adicional será suspendido, nuestros vínculos con el OIEA y sus inspectores continuarán exclusivamente a nivel del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares [TNP]", declaró Zonnuri a la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán (IRIB).

También señaló que las Cámaras del OIEA serán retiradas pero no se expulsará a sus inspectores.

Anteriormente hubo una mala interpretación del decreto sobre la estancia de los inspectores del OIEA en Irán. El parlamentario Ahmad Amirabadi dijo al principio que Teherán expulsaría a los inspectores si hasta el 21 de febrero no se levantan las sanciones impuestas a Irán.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Hatibzade, declaró que no era así porque la ley establece solo el cese de las inspecciones que rebasan los marcos del Acuerdo de Salvaguardias del TNP y cuestiones de no proliferación

En diciembre pasado Irán aprobó una ley denominada Acción Estratégica para Levantar las Sanciones, que obliga al Gobierno a renunciar al Protocolo Adicional del Acuerdo de Salvaguardias del TNP si las partes del acuerdo nuclear no lo cumplen.

En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron un acuerdo nuclear conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En mayo de 2018, EEUU rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.

Un año después, Irán, en respuesta, empezó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.