Grupos islamistas de Gaza realizan ejercicios militares conjuntos con drones y cohetes

"El liderazgo de la ocupación debe darse cuenta de que la mera idea de atentar contra nuestro pueblo se enfrentará con toda nuestra fuerza y unidad, y traerá muchas sorpresas, si Dios quiere", dijo el portavoz de la Yihad Islámica, Abu Hamzah, en un discurso que marcó el comienzo del simulacro, según informó el organismo público israelí, Kan, este 29 de diciembre.

Irán había solicitado que los grupos de Gaza llevaran a cabo el ejercicio conjunto para enviar el mensaje a Israel de que ante cualquier ataque se encontraría con fuerza en todos los frentes, y las imágenes publicadas por los medios palestinos desde el comienzo del simulacro mostraban el lanzamiento de cohetes y en Gaza.

El portavoz de la Yihad agregó que los grupos islamistas en Gaza "no permitirán que el enemigo sionista imponga reglas de enfrentamiento que no consienta", y agregó que "los acuerdos de la vergüenza y las ceremonias de normalización fallidas no cambiarán nada en el terreno".

Los principales grupos que participan en el simulacro pertenecen a Hamás, el gobernante de facto en la franja desde 2007, la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y Al Fatah.

Doce grupos armados participan en el simulacro conjunto, que "se produce en el contexto de la mejora de la cooperación y la acción conjunta entre los grupos de resistencia para aumentar su preparación para el combate de forma permanente y continua", según un comunicado de la Sala de Operaciones Conjuntas con sede en Gaza, un grupo formado por varias facciones armadas.

Este 28 de diciembre por la noche, las sirenas antiaéreas sonaron en Kerem Shalom, en el sur de Israel, después de que un proyectil fuera disparado desde la Franja de Gaza hacia Israel, sin llegar a cruzar la frontera.