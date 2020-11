El presidente de Armenia inicia consultas urgentes tras acuerdo sobre Nagorno Karabaj

"Me he enterado por los medios de la firma de una declaración sobre el cese de hostilidades […] De las condiciones del alto el fuego también me enterado por la prensa. Lamentablemente, nadie ha consultado ni discutido conmigo, presidente de la república, este documento, ni he tomado parte en conversaciones algunas", señaló Sarkisián en una declaración divulgada este martes 10 de noviembre.

El presidente añadió que, ante la profunda preocupación que el acuerdo provoca en amplios sectores de la sociedad armenia, decide "iniciar de inmediato consultas políticas para consensuar lo más temprano posible las resoluciones derivadas de nuestra agenda, que consiste en la defensa de los intereses nacionales".

Cualquier paso que afecta los intereses vitales de Armenia, Artsaj [Nagorno Karabaj] y de todos los armenios, cualquier decisión y, más aún, firma de un documento ha de ser resultado de consultas y discusiones exhausitvas, resaltó el mandatario.

Por su parte, los mandos militares hicieron un llamado a la calma.

"Exhortamos a evitar las acciones que podrían desestabilizar las bases del Estado y, sacando las lecciones de todos los errores que se habrían cometido, construir un ejército mucho más fuerte y combativo que nuestro pueblo heroico merece", dice una declaración publicada en el sitio web del Ministerio de Defensa.

El lunes 9 de noviembre, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y los presidentes de Azerbaiyán y Rusia, Ilham Aliyev y Vladímir Putin, emitieron una declaración conjunta sobre el cese de hostilidades en Nagorno Karabaj a partir de las 00.00 hora de Moscú (GMT+3) del 10 de noviembre.

En el marco del acuerdo, Rusia ya procedió al envío de fuerzas de paz —1.960 militares, 90 transportes blindados y 380 medios técnicos— que se desplegarán en la línea de separación entre las partes beligerantes y a lo largo del llamado corredor de Lachín que conecta Nagorno Karabaj con Armenia.

Según el mandatario azerí, también Turquía enviará un contingente de paz a a zona del conflicto.

Aliyev indicó que las fuerzas de mantenimiento de la paz de Rusia en Nagorno Karabaj se desplegarán por un período de cinco años, con posibilidad de prórrogas automáticas, y se llevará a cabo simultáneamente con la retirada de las fuerzas armenias desde varios distritos ocupados en la guerra de 1992-1994.

El líder azerí precisó que Armenia debe traspasar a Azerbaiyán el control del distrito de Kelbecer (Kalbajar) para el 15 de noviembre y el del distrito de Lacin (Lachín), para el 1 de diciembre. Al mismo tiempo, Ereván se reservará en Lachín un corredor de cinco kilómetros de ancho para garantizar la conexión entre Nagorno Karabaj y Armenia.

El acuerdo, que el primer ministro armenio calificó de doloroso, dio origen a violentos disturbios en Ereván, donde los manifestantes irrumpieron en las sedes del Gobierno y la Asamblea Nacional y propinaron una paliza brutal al líder parlamentario, Ararat Mirzoián.