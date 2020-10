Turquía reivindica derecho a participar en la solución del conflicto en Nagorno Karabaj

"Si Rusia quiere participar en la solución del conflicto en [Nagorno] Karabaj, entonces Turquía cree que también tiene derecho a hacerlo", dijo Erdogan.

Señaló que hasta ahora no le consta que Rusia se oponga a ello.

Erdogan apuntó además que el Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no ha logrado resultados en la solución del conflicto en la región.

"Seguimos trabajando con la Federación de Rusia en Siria y Libia. Espero que podamos dar pasos correctos en [Nagorno] Karabaj y finalmente resolver este problema", agregó el líder turco.

Posición de Rusia

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, respondiendo a la pregunta si el país está dispuesto a organizar una reunión de los líderes de Armenia y Azerbaiyán en Moscú, declaró que Rusia hace todo lo posible para detener la guerra en Nagorno Karabaj.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, no descartó el 22 de octubre la posibilidad de sostener negociaciones directas en Moscú con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián. El presidente azerbaiyano señaló, no obstante, que no ha recibido invitación de su par ruso, Vladímir Putin, para visitar Moscú.

"Putin dijo ayer [el 22 de octubre] que mantiene contactos cada día tanto con Aliyev, como con Pashinián; y, respondiendo a su pregunta, solo puedo volver a repetir que el presidente de Rusia hace todo lo posible para cesar la guerra y llevar el proceso de solución del conflicto de Karabaj por una vía pacífica", dijo Peskov.

El 27 de septiembre volvieron a estallar los choques armados en Nagorno Karabaj, foco de conflicto entre Armenia y Azerbaiyán desde que ese territorio, de población mayoritariamente armenia, decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.

El 10 de octubre, los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán tras más de diez horas de negociaciones sostenidas en Moscú con la mediación de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, acordaron cesar el fuego en Nagorno Karabaj desde el mediodía del mismo día, efectuar el canje de los prisioneros y de los cuerpos de los abatidos, así como coordinar los detalles concretos del armisticio.

Sin embargo, ya ese mismo día las partes empezaron a lanzarse acusaciones mutuas de estar infringiendo el armisticio.

El 18 de octubre entró en vigor una nueva tregua humanitaria en Nagorno Karabaj, al igual que en la primera ocasión las partes en conflicto se acusan de violar el alto el fuego.