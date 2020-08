¿Por qué el intento de restablecer las sanciones contra Irán es una mala idea para EEUU?

Los intentos de la Administración Trump de extender el embargo de armas antiiraní como parte del acuerdo nuclear pueden llevar a que EEUU se quede aislado diplomáticamente, puesto que otras partes del acuerdo no les ven sentido a las sanciones, escribe el diario estadounidense The Wall Street Journal.

EEUU pretende restablecer prácticamente todas las sanciones a Irán previamente suspendidas por la ONU.

Sin embargo, los analistas opinan que el restablecimiento de las sanciones por parte de EEUU podría arrastrar al Consejo de Seguridad a un fango legal y provocar feroces disputas entre Washington y sus aliados sobre el programa nuclear de Teherán, señala el medio estadounidense.

Al mismo tiempo, las potencias europeas declararon que no apoyarían los esfuerzos de Estados Unidos para restablecer las sanciones unilateralmente porque quieren mantener el acuerdo con Irán. A su vez, Rusia y China afirman que, y han dejado claro que van a ignorarlas.

"Me parece que todo esto terminará no con un estallido sino con un sollozo", dijo Wendy Sherman, profesora y diplomática estadounidense, citada por WSJ.

Según la analista, "habrá muchas negociaciones entre bastidores", pero al final, quedará claro que nadie entre los miembros permanentes del Consejo, aparte de Estados Unidos, considera que Washington es miembro del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). "Por lo tanto, EEUU no tiene derecho a restablecer las sanciones", concluyó.

Aunque no se tengan en cuenta las controversias jurídicas, Estados Unidos todavía no ha elaborado ningún plan para aplicar las sanciones en caso de que los miembros del Consejo no quieran apoyar a Washington.

A medida que se acerca la fecha de expiración del embargo de armas de Irán —18 de octubre de 2020—, los funcionarios estadounidenses apuntan cada vez más a la necesidad de prohibir que ese país importe armas.

Sin embargo, los esfuerzos de Washington difícilmente impedirán que Irán compre armas a Rusia y China, observa el diario.

Los funcionarios de EEUU señalan que la posición de Washington ha encontrado apoyo de Israel y los Estados del golfo, pero no son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU ni partes del PAIC.

Según los funcionarios europeos, una prórroga del embargo podría provocar un enfrentamiento en el Consejo de Seguridad que podría enterrar el acuerdo nuclear que Irán sigue cumpliendo, aunque en parte. Para evitarlo, los diplomáticos europeos han ofrecido una serie de opciones de compromiso.

Después de que Estados Unidos notifique al Consejo sobre sus planes de restablecer las sanciones, los demás miembros tendrán 10 días para proponer sus contramedidas, que Washington puede vetar, explica el diario.