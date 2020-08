Empresas energéticas de EEUU firman acuerdos por 8.000 millones de dólares con Irak

Mencionó a Honeywell International Inc, Baker Hughes Co, General Electric Co, Stellar Energy y Chevron.

En particular, como se señala en el informe, Chevron y el Ministerio de Petróleo iraquí "acordaron un marco para entablar negociaciones [para firmar] un contrato de exploración, desarrollo y producción [de petróleo] en la provincia de Di Car". Tiene su capital en Nasiriya. Se estima que el campo de Nasiriya contienecrudo.

Los acuerdos se firmaron durante la visita de la delegación del Gobierno iraquí a Washington.

"Estos acuerdos son clave para el futuro energético de Irak. Estoy seguro de que las mismas empresas que permitieron a Estados Unidos volverse independiente en la esfera energética aplicarán sus conocimientos para ayudar a Irak a alcanzar su máximo potencial en el sector energético", dijo el secretario de Energía de Estados Unidos, Dan Brouillette, citado en el comunicado de prensa del Departamento.