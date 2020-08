La versión en miniatura de Santa Sofía que planean construir en Siria

Siria se caracteriza por acoger una importante minoría cristiana que representa alrededor del 15% de la población, de mayoría musulmana. Sputnik conversó con Nabel Abdalá, comandante del Comité de Defensa Nacional de la ciudad siria ortodoxa de Suqaylabiya, de los motivos que tiene la ciudad levantina para embarcarse en este proyecto.

El comandante deja muy claro que la idea de construir esta iglesia parte, principalmente, de la voluntad de erigir un símbolo de la vida de los cristianos sirios. Se trata de un proyecto de financiación privada, y, asegura,

El interlocutor de Sputnik explica que la iglesia se construirá en memoria de todos los templos sirios de su provincia —y del país en general— que han sufrido a manos de terroristas. También añadió que la construcción del templo fue bendecida por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, Juan X Yazigi.

"Es un proyecto privado (…) Incluso el terreno en el que se planea construir la iglesia es propiedad privada de una familia de cristianos sirios cuyos antepasados se resistieron a los turcos en la década de 1920, como todos los sirios de entonces. No se debería esperar una construcción colosal, dado que será una iglesia pequeña. No creo que sea digna del revuelo que intentan levantar a su alrededor", dijo.

Abdalá también destacó que la intención es construir un monumento junto a la iglesia en memoria de los cristianos sirios que aceptaron el martirio por su fe en Cristo y de los defensores del país que murieron.

Varios medios de comunicación turcos han apuntado a la posibilidad de que Rusia haya podido apoyar este proyecto con financiación.

"No, Rusia no tiene nada que ver con este proyecto, planeamos construir todo por nuestra cuenta. Sin embargo, algunos patrocinadores privados de Rusia han expresado su deseo de ayudar con las finanzas, pero esto no es una ayuda oficial de Moscú", sostiene el comandante sirio.