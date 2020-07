Benny Gantz afirma que sería "irresponsable" acudir a unas cuartas elecciones en Israel

"Me uní al Gobierno, junto con los laboristas, para evitar unas cuartas elecciones", dijo Gantz a la radio del ejército. "No les tengo miedo; ya he participado en tres, pero creo que ahora debería apartarse a Israel de unas elecciones".

Sus declaraciones se producen en un contexto de dificultades y enfrentamientos en la coalición entre Gantz, de Azul y Blanco, y el primer ministro Benjamín Netanyahu, del Likud.

Netanyahu amenazó el 3 de julio con convocar elecciones si la Knéset no aprueba los presupuestos anuales en la próxima semana.

Netanyahu quiere aprobar unos presupuestos anuales mientras que Gantz es partidario de aprobar los presupuestos para dos años.