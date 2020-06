El OIEA llama a Irán a dar acceso inmediato a 2 instalaciones

VIENA (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, pidió a Irán que dé inmediatamente acceso a dos instalaciones, a las cuales los expertos del organismo no han podido acceder desde hace cuatro meses.

"Insto a Irán a cooperar de manera inmediata y completa con la agencia, y a proporcionar acceso inmediato a las instalaciones indicadas", dijo Grossi.

En particular agregó que esa actuación de Irán impide "proporcionar la garantía de que no hay materiales y actividades nucleares no declarados en estas instalaciones".

En marzo Grossi señaló que el organismo nunca antes había enfrentado una denegación de acceso a instalaciones solicitadas.

Grossi declaró que Teherán no entregó al organismo la información necesaria y que se arriesgaba a provocar una crisis si no colaboraba.

Por su parte, Teherán respondió que las exigencias del OIEA se basan en los intentos de EEUU e Israel de frustrar la cooperación entre Teherán y la agencia.

Al mismo tiempo Grossi añadió que Irán sigue cooperando con el OIEA en el marco del monitoreo del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), pese a haber anunciado el 5 de enero su renuncia a la "última limitación clave" prevista en el acuerdo nuclear con respecto al número de centrifugadoras.

"Por el momento, la agencia no ha registrado ningún cambio en la forma en que Irán cumple con sus obligaciones nucleares o el nivel de cooperación entre Irán y el OIEA con respecto a las actividades de verificación y monitoreo en el marco del PAIC", indicó.

En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron un acuerdo nuclear también conocido como el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En mayo de 2018, EEUU rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.

Un año después, Irán en respuesta empezó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.