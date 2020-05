Irán califica de "ilegítimo" el plan de Washington de extender el embargo de la ONU

"Irán no está tratando de salir del acuerdo nuclear que firmó con seis potencias en 2015... El movimiento de Estados Unidos es ilegítimo y nuestra reacción será proporcional", dijo Abbas Mousavi en una conferencia de prensa transmitida por la televisión.

En Washington esperan que el Consejo de Seguridad de la ONU, que expira en octubre del 2020. Por ello, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha adoptado una línea política dura respecto a la Organización de Naciones Unidas, informa la cadena Al-Arabiya.

En particular, el país norteamericano desarrolló un esquema según el cual podrá usar una cláusula del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) —que abandonó hace dos años— para presionar al Consejo de Seguridad de la ONU para que este extienda su embargo. Además, con ayuda de ese plan EEUU buscará imponer sanciones más estrictas a Teherán, informó a finales de abril el periódico The New York Times.

"EEUU ya no participa en el pacto nuclear… La reacción de Irán a las medidas ilegales de EEUU será firme", advirtió Mousavi.

En mayo del 2018 Donald Trump anunció la retirada unilateral de su país del PAIC y volvió a imponer sanciones a Teherán que empeoraron la economía de la nación persa. Con el pacto nuclear firmado en 2015 por Alemania, Francia, el Reino Unido, China, Estados Unidos y Rusia, Irán se comprometió a frenar el desarrollo de sus armas nucleares a cambio de suavizar paulatinamente las sanciones de la ONU.