El presidente de Israel encargará la formación de gobierno a Benny Gantz

El anuncio de Rivlin se produjo poco después de que el líder de la formación de ultraderecha laica Israel Nuestra Casa, Avigdor Liberman, se uniera a la Lista Conjunta -integrada por cuatro partidos mayoritariamente árabes- y a la alianza de pequeños partidos de centro-izquierda Laboristas-Gesher-Meretz para respaldar a Gantz como primer ministro.

Con la suma de los escaños de, Gantz consiguió las 61 recomendaciones necesarias en un Parlamento de 120 asientos, en comparación con los 58 respaldos que obtuvo el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu.

Sin embargo, Rivlin dijo que invitaría a Gantz y Netanyahu, que encabeza el Likud, líder de la derecha, a reunirse esta misma noche para intentar impulsar un gobierno de unidad entre sus dos partidos, los mayoritarios.

El Likud ganó 36 escaños de la Knéset en las elecciones legislativas que se celebraron el pasado 2 de marzo, las terceras en once meses. Azul y Blanco obtuvo 33.

E Likud se quedó a tres escaños de la mayoría parlamentaria, pero a diferencia de Azul y Blanco, los 58 diputados que lo han recomendado para que intente formar gabinete en primer lugar lo respaldarían también a la hora de formar una coalición de gobierno.

En cambio, Azul y Blanco no puede contar con la entrada en el gobierno de la Lista Conjunta, una alianza de formaciones no sionistas que no tiene intención de formar parte de ningún ejecutivo y con la que Gantz tampoco quiere gobernar,

Rivlin quiere forzar la formación de un gobierno de unidad para evitar unas cuartas elecciones y, especialmente por estos momentos de crisis por los que pasan Israel y el mundo entero a causa del coronavirus.