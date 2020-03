Netanyahu: el coronavirus es la pandemia más grave de los últimos 100 años

"Esta es una pandemia global, tanto si los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) lo llaman así o no, es cuestión de días u horas. Dudo que haya habido una pandemia similar en los últimos 100 años, parece que la tasa de infección es mayor de lo que imaginamos", dijo Netanyahu.

Israel, donde 22 personas están contagiadas y miles se encuentran bajo cuarentena, está a punto de imponer restricciones de entrada a los vuelos que lleguen a Tel Aviv desde ciertos lugares de Estados Unidos, según indicó el Ministerio de Sanidad.

"La suposición de que el virus desaparecerá o se evaporará en climas cálidos no está probada. Por el momento, esto no tiene ninguna base sobre la que podamos elaborar. El virus se está extendiendo actualmente a África. No hay vacuna y los medicamentos antivirales son ineficaces", observó el líder del Likud, partido principal de la derecha.

Netanyahu constató que las economías están empezando a verse perjudicadas.

"Los gobiernos están ordenando que se cierren sus puertas. Esto es importante para el suministro de productos para todas las economías. Nadie sabe cómo terminará la pandemia", agregó.

Uno de los israelíes enfermo de coronavirus, un conductor de autobús que transportó a peregrinos griegos que luego resultaron infectados, se encuentra en estado grave.

Este paciente, de 38 años, "está luchando por su vida", dijo Netanyahu.

El primer ministro señaló que está en contacto con otros líderes mundiales y que ha discutido sobre cómo cooperar a nivel internacional para detener la propagación del brote.

El virus ha contagiado ya a más de 105.000 personas en todo el mundo y ha matado a más de 3.500 personas.

El primer ministro comentó que el virus no parece afectar a jóvenes y a niños y dijo que quería que miembros de las fuerzas de seguridad y grupos juveniles desinfectaran los lugares públicos.

El director general del Ministerio de Salud, Moshe Bar Siman-Tov, indicó el sábado por la noche que Israel estaba a punto de imponer restricciones a los vuelos que llegaban de algunas partes de los Estados Unidos, según los estados de procedencia.

El domingo 8 se anunciará si la medida afectará a los vuelos procedentes de Nueva York, Washington y California.

Israel ya ha puesto en cuarentena a unos 80.000 de sus ciudadanos procedentes de otros países y ha prohibido la entrada a los extranjeros de una gran cantidad de países europeos y asiáticos.

También se ha desaconsejado a los ciudadanos que viajen si no es estrictamente necesario y se han cancelado numerosos eventos.