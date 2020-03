Erdogan afirma que Turquía no tiene problemas con Rusia e Irán en Siria

ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado que su país no tiene problemas con Rusia e Irán en Siria.

"Al dirigirme a la Federación de Rusia e Irán, les digo: no tenemos ningunos problemas con ustedes en Siria. No necesitamos petróleo ni tierras de Siria. Estamos luchando por nuestra seguridad nacional. No son Rusia, Irán ni otros países, sino nosotros quienes estamos acogiendo a 3,7 millones de refugiados", declaró Erdogan al intervenir en Ankara.

"Más no podemos soportar esa carga", dijo.

La situación en la provincia siria de Idlib agravó después de que el grupo terrorista Hayat Tahrir al Sham (anteriormente conocido como Frente al Nusra, prohibido en Rusia) lanzara el 27 de febrero ataques masivos en Idlib, a los que el Ejército sirio respondió con un bombardeo que mató a 36 soldados turcos, mientras más de 30 militares resultaron heridos.

Ankara declaró que más no puede contener los flujos de migrantes y refugiados y abrió sus fronteras con la Unión Europea, tras lo cual a Grecia se dirigieron miles de migrantes.

Atenas registró en tres días unos 20.000 intentos de cruzar ilegalmente la frontera y concentró allí a centenares de policías y varias unidades militares griegas. En el primer día fueron arrestados 66 inmigrantes que se vieron en territorio griego, y en el segundo, 73.