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22:17 GMT26 Febrero 2020
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    Blindados turcos en Idlib

    La Defensa de Turquía informa de 2 soldados turcos muertos en un ataque aéreo en Idlib

    © REUTERS / Khalil Ashawi
    Oriente Medio
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    El Ministerio de Defensa turco informó que dos soldados turcos murieron y dos resultaron heridos en un ataque aéreo en Idlib.

    Asimismo, el ente señaló que se abrió inmediatamente un ataque de represalia contra las posiciones de las fuerzas gubernamentales.

    Militares turcos en Siria
    © AFP 2019 / Omar Haj Kadour
    Al menos 13 militares turcos muertos en un ataque aéreo en Idlib
    Como resultado del ataque de represalia, "se neutralizaron" 114 elementos de las fuerzas gubernamentales siria, se destruyó un sistema de defensa antiaérea, un sistema antitanque, un cañón antiaéreo ZU-23, 3 tanques, un vehículo con municiones y se incautaron otros 3 tanques.

    El organismo indicó en su cuenta de Twitter que la información se obtuvo de "diversas fuentes de la región".

    "La sangre de nuestros mártires nunca ha quedado ni quedará en el suelo", añadió el Ministerio.

    Etiquetas:
    Idlib, Turquía, Siria
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