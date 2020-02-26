La Defensa de Turquía informa de 2 soldados turcos muertos en un ataque aéreo en Idlib

Asimismo, el ente señaló que se abrió inmediatamente un ataque de represalia contra las posiciones de las fuerzas gubernamentales.
Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2020
El organismo indicó en su cuenta de Twitter que la información se obtuvo de "diversas fuentes de la región".
"La sangre de nuestros mártires nunca ha quedado ni quedará en el suelo", añadió el Ministerio.
Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2020
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