Netanyahu afirma que Sanders "se equivocó" al llamarlo "racista reaccionario"

"No estoy interviniendo en las elecciones estadounidenses", respondió Netanyahu cuando se le preguntó en la Radio del Ejército israelí sobre lo que un entrevistador calificó como un ataque personal de Sanders contra Netanyahu, ayer en Charleston, en Carolina del Sur.

Sanders, que criticó la política del líder de la derecha israelí respecto a los palestinos, describió a Netanyahu como "un racista reaccionario que ahora dirige" Israel.

"Lo que pienso sobre este asunto es que definitivamente está equivocado. No hay duda al respecto", agregó Netanyahu sobre Sanders, que si llegara a la Casa Blanca sería el primer presidente judío en la historia de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó sobre la posible confrontación con Sanders, si llegara al poder, Netanyahu dijo que, como primer ministro, se había enfrentado a la oposición presidencial de EEUU a sus políticas antes y que podría volver a hacerlo.

Netanyahu tuvo una relación contenciosa con Barack Obama, el demócrata predecesor del republicano Donald Trump, en muchos aspectos como las colonias judías en territorio palestino ocupado, ilegales ante la ley internacional, o el acuerdo nuclear iraní, del que Trump retiró a EEUU en 2018.

Netanyahu lucha por su supervivencia política en las elecciones generales del próximo lunes, 2 de marzo, las terceras que celebra el país en once meses, acuciado por su implicación en tres casos de corrupción.

Antes de que hablara Netanyahu, lo hizo su ministro de Exteriores, Israel Katz, que denunció las declaraciones de Sanders y las tildó de "comentario horrible''.

Katz se refirió a las afirmaciones que Sanders efectuó en Carolina del Sur sobre la posibilidad de rectificar la decisión de Trump de trasladar la Embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén, si llega a la Casa Blanca.

La medida, tras el reconocimiento de Trump de Jerusalén como la capital de Israel, indignó a los palestinos y provocó una dramática repercusión en la administración estadounidense.

La decisión de Trump contravino el derecho internacional, que considera ocupada la parte este de Jerusalén, que los palestinos quieren como capital de su futuro Estado.

Katz aseguró que no hay un judío en el mundo que "no haya soñado con Jerusalén'' y que las palabras de Sanders fueron tan severas que no tuvo más remedio que replicar.

"No intervenimos en el proceso electoral interno estadounidense, que es espléndido'', aclaró Katz a la Radio del Ejército de Israel, antes de señalar que Sanders tenía una larga historia de ataques a Israel y a las cosas más sagradas para su identidad y seguridad nacional.

"Naturalmente, las personas que apoyan a Israel no apoyarán a alguien que vaya en contra de estas cuestiones'', agregó.