Irán presenta un nuevo misil: ¿cómo cambiará la situación en la región?

El Raad-500 está equipado con un motor de propelente sólido Zohair también de materiales compuestos que puede soportar presiones de hasta 100 bares y temperaturas de hasta 3.000 grados Celsius.

El uso de nuevos materiales permitió a los diseñadores iraníesdel nuevo misil iraní en comparación con su predecesor, el Fateh-110, así comode 300 km hasta 500 km, informó el canal del Gobierno iraní Press TV.

Se especifica que el nuevo misil iraní abre el camino para la producción de nuevos cohetes portadores de propulsor sólido y "permite a los misiles tierra-tierra iraníes superar diversos sistemas de defensa antiaérea debido a su pequeña área de dispersión efectiva".

La tecnología de toberas reguladas que se está desarrollando permite controlar los motores de propelente sólido fuera de la atmósfera y utilizarlos en naves espaciales, vehículos de lanzamiento y misiles antitanque, señaló Amir Alí Hajizadé, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de Irán en la presentación del nuevo misil.

El uso de los materiales compuestos puede reducir la visibilidad del misil en el radar, opinó el experto militar Yuri Knutov.

"Lo más probable es que utilice el sistema de guía GPS, que mejorará su precisión. Irán realmente avanzó a grandes pasos en este asunto, lo que podría ser observado por la precisión con la que los misiles iraníes alcanzaron los objetivos estadounidenses en Irak", afirmó el experto.

Según Yuri Knutov, la creación de misiles precisos y sigilosos de corto alcance en Irán permitirá al país mantener las bases militares estadounidenses en el golfo Pérsico a punta de pistola.

Sin embargo, todavía no se sabe de qué sistema de control está dotado el nuevo misil. Si el nuevo misil tiene una alta precisión, se puede comparar con el Iskander-M ruso, opinó Víktor Murajovski, experto militar y redactor jefe de la revista rusa Arsenal Otechestva —Arsenal de la Patria—.

La capacidad militar de Teherán

Esta no es la primera novedad en la industria iraní de construcción de cohetes en los últimos años. Anteriormente, el país creó su propio sistema de misiles tierra-aire y un misil balístico de largo alcance.

Según el viceministro de Defensa iraní Qasem Taghizadeh, Irán es ahora, con un gran potencial para la producción de misiles de crucero y otras armas. Teherán también afirma que Irán se ha convertido en el cuarto productor mundial de tecnología de misiles.

Hoy en día Teherán tiene un poderoso arsenal de misiles, que puede contar con unos 130.000 misiles de largo alcance y alta precisión, según las estimaciones de los medios de comunicación de Oriente Medio. Es el mayor arsenal de misiles balísticos de la región.

Las novedades militares de Irán y PAIC

"Irán solo se está acercando a la creación de un misil balístico intercontinental", aseguró Yuri Knutov, al explicar que se puede evaluar el progreso iraní en este campo observando su programa espacial.

Las autoridades de Irán han subrayado en reiteradas ocasiones que los términos del acuerdo nuclear (Plan de Acción Integral Conjunto) no se aplicaban a las armas de misiles. Al mismo tiempo, la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2015 pide al Irán "que no realice ninguna actividad relacionada con el desarrollo y la creación de misiles balísticos diseñados para que puedan transportar armas nucleares". Según los expertos, lo más frecuente sonlos misiles balísticos intercontinentales, de los que Irán aún no dispone.

En la víspera, Irán no logró colocar el satélite Zafar en la órbita con el cohete portador Simorgh.

"Cuando se complete esta tarea, podremos decir que Teherán también se ha acercado a la creación de los misiles balísticos intercontinentales", indicó.

No obstante, los expertos creen que en los últimos añosen la creación de misiles de otras clases. Según Yuri Knutov, el desarrollo de un motor de materiales compuestos es un verdadero avance para Irán.

"Para crear este tipo de aparatos se debe tener una industria química desarrollada. Ahora podemos decir que Irán ha hecho un gran avance en este campo. Aunque, por supuesto, todavía hay algo en lo que trabajar", subrayó el experto.

Asimismo, los progresos significativos de Irán en las tecnologías de misiles destaca Víktor Murajovski.

"Hasta ahora, la industria de misiles iraní ha dependido de los desarrollos soviéticos que una vez entraron en el país a través de Egipto, Siria y Corea del Norte. Al mismo tiempo, es muy probable que Irán se acerque pronto a China en este ámbito, por lo que las declaraciones de los funcionarios iraníes de que el país es uno de los cinco principales líderes mundiales en la industria de los misiles, tiene fundamentos reales", concluyó el experto.