Erdogan acusa a Damasco de violar el acuerdo ruso-turco sobre Idlib

"El régimen de Asad aumentó los ataques en Idlib. Nosotros y Rusia firmamos un acuerdo pero este se viola por el régimen", afirmó Egogan durante una intervención en Ankara.

El mandatario indicó que en Turquía hay 3,6 millones de refugiados de Siria.

"No podemos mirar de manera indiferente cómo nuevas olas de refugiados vienen a nuestras fronteras", afirmó Erdogan al añadir que si la situación en Idlib no se normaliza, "Turquía no se quedará indiferente".

Idlib forma parte de una de las cuatro zonas de distensión acordadas en mayo de 2017 durante las negociaciones en Astaná, tres de estas zonas pasaron bajo el control de Damasco en 2018. La cuarta, que abarca Idlib y zonas de las gobernaciones vecinas de Latakia, Hama y Alepo, sigue fuera del control del Gobierno sirio, su mayor parte fue ocupada por el Frente al Nusra, organización terrorista proscrita en Rusia.

En septiembre de 2018, el presidente ruso, Vladímir Putin, y Erdogan firmaron en la ciudad de Sochi un memorándum para crear una zona desmilitarizada en la provincia de Idlib, donde se encuentran más de una docena de diferentes grupos armados.

A inicios de este mes de enero en esa zona fue decretado un alto el fuego acordado por Rusia y Turquía.

Sin embargo, pese al armisticio los grupos armados ilegales lanzaron una serie de ataques en la zona de distensión de Idlib que, según informó el 29 de enero pasado el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, provocaron desde el 9 de enero la muerte de un total de, entre ellos 211 militares y 121 civiles.

Además el centro ruso afirmó que en respuesta a esa agresión, el Ejército sirio inició una contraofensiva en la zona, realizando ataques "de forma selectiva y con la máxima precisión" y sin provocar víctimas civiles ni daños a la infraestructura civil.

Presencia turca en Libia

Además, el presidente turco dijo que Turquía no tiene la intención de abandonar Libia hasta que se logre la estabilidad en el país africano.

"Seguiremos en Libia hasta que recupere la estabilidad y la seguridad", dijo Erdogan.

El mandatario señaló que Turquía está presente en Libia "no como mercenario, sino basándose en el derecho internacional" y trabajando con el líder del país reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, el jefe del Gobierno de Acuerdo Nacional, Fayez Sarraj.

Libia continúa sumida en una crisis desde que el derrocamiento de su líder Muamar Gadafi en 2011, derivó en violentos enfrentamientos entre facciones rivales.

Actualmente en el país hay una dualidad de poderes: el Gobierno interino junto con el Parlamento en Tobruk, que controla la parte oriental y cuenta con el apoyo del Ejército Nacional Libio de Jalifa Haftar, y el Gobierno de Acuerdo Nacional avalado por la ONU, con sede en Trípoli, en el noroeste del país.