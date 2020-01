El propietario del avión derribado acusa a Irán de no haber cerrado su espacio aéreo

KIEV (Sputnik) — Las autoridades de Irán tienen la responsabilidad por el derribo del avión ucraniano cerca de Teherán, ya que no cerraron su espacio aéreo, declaró Evgueni Dihne, presidente de Ukraine International Airline, compañía propietaria de la aeronave accidentada.

"Si quiere saber mi opinión, la culpabilidad la lleva el que no cerró el espacio aéreo sobre el país, y no me importa, si alguna persona presionó el botón o el sistema se activó por sí mismo", dijo Dihne en una entrevista con el diario digital LB.ua.

Subrayó que las autoridades iraníes tuvieron que garantizar la seguridad de su espacio aéreo o cerrarlo en caso de no tener la oportunidad para hacerlo.

"Y ellos violaron sus acuerdos internacionales, no cumplieron con la principal función de garantizar la seguridad", agregó.

Al mismo tiempo, Dihne dijo que la comisión especial continúa investigando la catástrofe y cuando termine su trabajo será posible determinar a los culpables.

Además, el presidente de la aerolínea comunicó que de momento la compañía no examina la posibilidad de reanudar vuelos a Teherán.

La aeronave Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines se estrelló el 8 de enero pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Teherán rumbo a Kiev.

Sus 176 ocupantes, entre ellos nacionales de Irán, Ucrania, Afganistán, Alemania, Canadá, el Reino Unido y Suecia, fallecieron.

La catástrofe aérea tuvo lugar horas después de que el Ejército iraní bombardeara dos bases militares estadounidenses en Irak en represalia por el asesinato del general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, varios días antes en Bagdad.

El 11 de enero el Estado Mayor iraní admitió que el avión ucraniano fue derribado por error después de ser identificado como un blanco enemigo tras acercarse demasiado a una importante instalación militar.

El presidente iraní, Hasán Rohaní, trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos en el accidente aéreo y prometió castigar a los responsables de la catástrofe.