Primeros datos revelan que el misil explotó bajo la cabina de pilotos del avión siniestrado en Irán

De acuerdo con el grupo de investigación, la parte inferior del morro del avión está prácticamente ausente. Ello indica que el proyectil explotó justo debajo de la parte delantera del Boeing 737 de Ukraine International Airlines.

© REUTERS / Restos del Boeing 737 derribado en Irán

De hecho, esto se confirmó por un vídeo publicado en las redes sociales dónde presuntamente se muestra el momento exacto del impacto del proyectil contra la aeronave. En las imágenes se ve que el misil se movía de cara al Boeing.

Así, el impacto dañó en primer lugar la cabina de pilotos, envolviéndola en llamas y destruyendo toda la electrónica a bordo. Según se desprende de los materiales de la comisión de investigación, citados por el portal ruso Topwar, el transpondedor de la aeronave se apagó instantáneamente y los controladores aéreos dejaron de recibir información del vuelo.

También se informa que hasta el impacto con el misil, la comunicación entre la torre de control y el avión ucraniano se mantenía con normalidad y la tripulación no informó de ningún percance hasta que alcanzó una altitud de. Por su parte, el controlador no disponía de ninguna información sobre el peligro inminente y no pudo informar de ello a los pilotos.

Además, en el fuselaje se observa el daño infligido por los elementos destructores del misil, que lo alcanzaron en múltiples lugares. En los primeros días tras la tragedia, Irán negó su responsabilidad sobre lo ocurrido, pero más tarde la Guardia Revolucionaria del país persa asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

Según explican los militares iraníes, el avión fue derribado por error al ser confundido con un misil de crucero estadounidense, que Irán estaba esperando tras realizar un ataque con misiles balísticos contra las bases estadounidenses en Irak.

Este ataque ha sido una respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani en Bagdad, perpetrado por un dron estadounidense por orden directa de Donald Trump. Esta acción aumentó de manera considerable las tensiones en la región.