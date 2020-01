Embajador iraní rechaza datos de que restos de Boeing habrían sido quitados con buldóceres

"Es absolutamente absurdo", afirmó Baeidinejad en entrevista con el canal Sky News al ser preguntado sobre el vídeo que circula en la red y muestra a buldóceres supuestamente quitando los restos del avión ucraniano del lugar de la catástrofe.

Además cuestionó la autenticidad de otro vídeo que supuestamente muestra a un misil impactando al avión.

"Accidentes de aviones son un asunto muy técnico. Yo no puedo juzgar, usted no puede juzgar, los reporteros en el terreno no pueden juzgar. Nadie puede juzgar", afirmó el diplomático.

El 8 de enero, un Boeing 737 de Ukraine International Airlinespocos minutos después de despegar del aeropuerto de Teherán rumbo a Kiev.

Todos sus 176 ocupantes, entre ellos nacionales de Irán, Ucrania, Afganistán, Alemania, Canadá, el Reino Unido y Suecia, fallecieron.

El 9 de enero, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que tenía información de inteligencia que apuntaba a un supuesto derribo del avión ucraniano por un misil iraní, posiblemente de forma accidental.

Este 10 de enero, el jefe de la Organización de la Aviación Civil de Irán, Alí Abedzadeh, rechazó esta versión.

Más temprano, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que su país no desestima que el avión ucraniano haya sido derribado.

En ese sentido, Zelenski instó a Estados Unidos, Canadá y Reino Unido a proporcionar evidencias respecto a la catástrofe aérea en Irán.