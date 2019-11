Rival de Netanyahu en su partido se postula como candidato a primer ministro israelí

Saar dio este paso a causa del bloqueo que reina en la política israelí y que amenaza con conducir a las terceras elecciones en menos de un año.

El rival de Netanyahu instó al partido a celebrar unas primarias cuanto antes con el fin de buscar un sucesor al actual primer ministro.

Netanyahu está a la espera de conocer la decisión del abogado del estado, Avichai Mandelblit, en relación con las investigaciones que la Policía llevó a cabo y que implican a primer ministro en varios casos de corrupción.

Se espera que en cualquier momento, como muy tarde la semana que viene, Mandelblit anuncie el procesamiento del primer ministro.

"Si no se forma un nuevo gobierno y vamos a unas elecciones, no parece razonable que el primer ministro consiga formar un gobierno después de unas terceras elecciones. Por lo tanto, creo que es necesario, si no vamos a nuevas elecciones, que haya unas primarias para la dirección del Likud. Creo que yo seré capaz de formar un gobierno, y creo que seré capaz de unificar el país y la nación", dijo Saar en el transcurso de una conferencia pronunciada en Jerusalén.

En su opinión, todavía se está a tiempo de formar una coalición de gobierno que impida la convocatoria de unas terceras elecciones consecutivas.

Cuando le preguntaron sobre las imputaciones a Netanyahu que se harán públicas en cualquier momento, Saar dijo que no quería "especular sobre la decisión" de Mandelblit.

"Deberíamos esperar con paciencia. No creo que sea bueno mantener una discusión de principios sobre circunstancias personales", agregó en alusión a Netanyahu.