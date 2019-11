Asad: bajo ningún escenario Damasco aceptará la desintegración de Siria

"Ni el Gobierno, ni el pueblo aceptarán propuesta separatista alguna ni hoy, ni mañana", afirmó Asad.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Asad responsabiliza a la CIA de la muerte del fundador de los Cascos Blancos

"Por supuesto que la situación ha cambiado, es natural. Cualquier guerra cambia muchas cosas en una sociedad. Pero la guerra no es una excusa para desintegrar al país, ni da derecho al separatismo, la destrucción de la Constitución y el debilitamiento del Estado. La guerra tiene que hacer que nuestro país sea más fuerte y no más débil. Bajo ninguna circunstancia aceptaremos la desintegración", señaló el presidente.



Acciones de Turquía

Asad añadió que la iniciativa turca para repatriar a los refugiados sirios al noreste del país árabe esconde en realidad un plan para trasladar a terroristas a esa zona y además podría provocar un conflicto étnico.

"Nadie se cree que Turquía quiera repatriar a tres millones de refugiados sirios a esa zona. Es un manto humanitario para crear un espejismo. Incluso si realmente quisiera hacerlo, es absurdo, y este escenario llevaría a un conflicto entre los lugareños, los que viven en esas ciudades y pueblos, y los que lleguen de fuera, porque los vecinos de esas zonas no cederán los derechos respecto a sus territorios. Eso significa provocar un conflicto de carácter étnico", dijo el mandatario.

Para Asad, el verdadero objetivo de Ankara es "trasladar a esas tierras a los terroristas que operaban en territorio sirio, y fueron derrotados, junto con sus familias para que formen una nueva sociedad radicalizada con la filosofía que tiene el régimen turco de (presidente Recep Tayyip) Erdogan".

"En todo caso, ambas opciones son muy peligrosas y buscan desestabilizar a Siria, por eso lo rechazamos de pleno", advirtió.

Diálogo con los kurdos

Además, Asad declaró que el Gobierno de Siria mantiene el diálogo con todos los grupos kurdos, incluidos los apoyados por Estados Unidos.

Según el mandatario, "los estadounidenses apoyaron a las unidades kurdas y nombraron comandantes a los kurdos para dar la impresión de que esas zonas son kurdas. Para meter cizaña entre los kurdos y otros grupos de Siria".

Sin embargo, "nuestro diálogo no se interrumpe. Tampoco se interrumpió durante la guerra, pese a que nos consta que algunas de esas unidades colaboran con los estadounidenses y son controladas por estos. Son armadas y financiadas por los estadounidenses, que también les escriben sus comunicados. Pero eso no quiere decir que no sean patriotas", subrayó.

El presidente sirio se mostró convencido de que "la mayoría de los kurdos son patriotas que apoyan a su país y al pueblo sirio, al igual que otros".

"Pero estos grupos, sean kurdos, árabes o tal vez otros, actúan a las órdenes de los estadounidenses, y no obstante el diálogo con ellos es constante", dijo.

Tras el regreso del Ejército sirio al noreste de Siria, el Gobierno del país está "tratando de convencerles de que la estabilidad llegará una vez que acatemos todos la Constitución siria, pues la Constitución expresa la voluntad del pueblo", puntualizó.

"Y cuando el Ejército sirio recupera el control, junto con el Ejército se recuperan las instituciones estatales de Siria", concluyó.

El líder sirio destacó el progreso que ha habido en el diálogo con los grupos kurdos tras la "invasión turca".

"Rusia juega un papel importante en esta materia, basándose en los mismos principios que acabo de mencionar", manifestó.

Asad añadió que los que buscan federalización en el norte de Siria son los árabes, ya que en estos territorios no hay mayoría kurda.

Según el mandatario, "la mayoría de los kurdos lleva décadas viviendo sin problemas en Siria", y las ideas de la secesión las promueven solo ciertos grupos radicales.

"Algunas de las ideas van por la federalización y el Gobierno autónomo kurdo. Como ya he dicho, (el noreste de Siria) es una región árabe. Y son los árabes los que pueden hablar de la federalización, porque son mayoría allí. Esto es obvio", señaló Asad.



Inversiones extranjeras

El mandatario sirio declaró que las inversiones extranjeras están llegando a Siria a pesar del embargo que mantienen contra la nación árabe EEUU y otros países de Occidente.

"Pese al bloqueo occidental y estadounidense, desde el exterior están llegando inversiones, aunque limitadas", aseguró el mandatario.

El líder sirio anunció "una nueva ley de inversiones en sustitución de la antigua, que tuvo varias redacciones".

"En estos momentos estamos debatiendo y examinando enmiendas adicionales que se puedan ajustar a la situación actual, para estimular el flujo de capitales, al menos aquellos que están en Siria y no son objeto del embargo internacional", indicó.