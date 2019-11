El presidente del Líbano declara su intención de recuperar la confianza del pueblo

"Hay muchas plazas en el país, no podemos dejar que una plaza se confronte con la otra y los manifestantes, uno contra el otro. La nueva plaza necesita apoyo. La corrupción ha proliferado durante décadas y no desaparecerá tan fácilmente si no unimos fuerzas (...) los derechos del pueblo y su confianza se han perdido. Es un gran problema, y necesitamos recuperar esa confianza ", dijo Aoun

El presidente agradeció el apoyo de sus partidarios.

"Vinieron aquí para decir que están conmigo. Quiero decirles que estoy con ustedes y que veo a todo el pueblo libanés gracias a ustedes", dijo.

Esta semana el primer ministro libanés, Saad Hariri, presentó su renuncia formal al presidente y anunció la dimisión del Gobierno en medio de las manifestaciones antigubernamentales que tienen lugar en el Líbano desde hace dos semanas.

Como resultado, los activistas liberaron las carreteras y barricadas en las plazas centrales de Beirut, los bancos nacionales reanudaron también sus operaciones a partir del 1 de noviembre.

Las protestas en todo el país contra el Gobierno y la situación económica empezaron el 17 de octubre tras el anuncio de las autoridades de que se establecería un impuesto sobre las llamadas por redes sociales y mensajerías como WhatsApp.

El 21 de octubre Hariri anunció un paquete de reformas económicas para paliar la situación, pero eso no puso fin a las manifestaciones.